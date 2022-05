Trwa przeciąganie liny między rządem i NBP. Tę decyzję można porównać do mocnej obniżki stóp

Wołodja 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Glapiński nie ma pojęcia co robi bo się na tym zupełnie nie zna. Nie jest ekonomistą i zapowiedział, że nie wie po co robi to co robi. Morawiecki ma wygrać wybory i musi okłamać jak się tylko uda rolników i emerytów bo nic z tego wszystkiego nie rozumieją. Taka Polska Dojnej Zmiany.