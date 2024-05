Mapa wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. Tu lokowano pieniądze

MI4 19 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Wydawali społeczne pieniądze bezpodstawnie i robili to wręcz na żywca, bo myśleli, że pisowcy wygrają znowu wybory i wszystkie nieprawidłowości zostaną zamiecione pod dywan a oni będą bezkarni !!! Jak ktoś korzystał z dofinansowania do projektów UE lub nawet krajowych i wydał z nich niezgodnie pieniądze, to musiał to oddać !!! Dlatego teraz kaczy i jego świta maja takie problemy z np. pamięcią !!! Zapewnić pisowcom i ich asystentom sanatorium za kratą , to zaraz sobie wszystko przypomną i niech ze swoich majątków oddają całą kasę !!! Tego oczekujemy !!!