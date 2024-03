Służby w domu Zbigniewa Ziobry. "Ma chodzić o dotacje dla ośrodka Archipelag"

- Nie wskazujemy ani lokalizacji, ani do kogo te nieruchomości należą - podkreśliła.

Także Prokuratura Krajowa na platformie X napisała, że we wtorek przeszukania prowadzone są "w różnych miejscach na terenie kraju". - Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS - podała PK.

Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki napisał we wtorek rano na X, że "na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Z.Ziobro" .

"Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie " - ocenił Jaki.

Do sprawy odniósł się szef serosrtu spraw wewnętrznych. "Dzisiejsza akcja prokuratury i służb to jasny sygnał, że polskie państwo działa. I nie ma już "kasty bezkarnych". Kto popełnił przestępstwo, ten będzie za nie odpowiadał. To prosta zasada" - napisała na platformie X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.