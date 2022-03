Ukraińcy nie mogą wymienić hrywien. "Potrzebny specjalny mechanizm"

Ukraińcy nie mogą wymienić hrywien

Powód jest prosty. Kantory nie chcą ich wykupywać, ponieważ nie będą mogły ich sprzedać w najbliższym czasie. Gdyby zatem zdecydowały się na zakup ukraińskiej waluty, to brałyby na siebie ryzyko finansowe.

Na ten moment tylko niektóre kantory wciąż wykupują hrywny od Ukraińców. Traktują to jednak nie w kategoriach biznesowych, ale jako pomoc uchodźcom. Problem dostrzegł również szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Ratunkiem skup interwencyjny?

Szef PFR w ten sposób odniósł się do słów Zbigniewa Jagiełły. Były prezes PKO BP na łamach portalu BusinessInsider.pl zaapelował o to, by Unia Europejska - przy pomocy ECB i EBOR - stworzyła fundusz europejski umożliwiający wymianę pewnej kwoty hrywien na euro.