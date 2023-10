Wieszczą rychły spadek inflacji. "W grudniu osiągnie 6,6 proc."

Inflacja we wrześniu spadła. Wyniosła, jak pisaliśmy, 8,2 proc. Oznacza to spory spadek względem sierpnia, kiedy to współczynnik wyniósł 10,1 proc. Czy jednak w nieco dalszej przyszłości ceny dalej będą spadać?

Według Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole Bank Polska, cytowanego przez Wiadomości Handlowe, głównym źródłem spadku inflacji we wrześniu było znaczne obniżenie inflacji bazowej, która według szacunków CABP wyniosła 8,5 proc. w porównaniu do 10 proc. w sierpniu.

- Spadek ten miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich kategoriach inflacji bazowej: "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe", "odzież i obuwie", "użytkowanie mieszkania" (po wyłączeniu nośników energii), "wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego", "zdrowie", "transport" (z wyłączeniem paliw do prywatnych środków transportu), "łączność" "rekreacja i kultura", "restauracje i hotele" oraz "inne wydatki na towary i usługi" – wylicza Jakub Borowski.

Jego zdaniem ceny towarów i usług uwzględnianych w ramach inflacji bazowej nie zmieniły się we wrześniu w ujęciu miesięcznym.

Oznacza to, że miesięczny wskaźnik inflacji bazowej ukształtował się we wrześniu na poziomie zbliżonym do wzorca sezonowego. Wskazuje to na stopniowy spadek presji inflacyjnej w polskiej gospodarce - mówi.

Jakie czynniki wspierają spadek inflacji?

Według ekonomisty spadek rocznego wskaźnika inflacji we wrześniu wynikał również z mniejszej dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (10,4 proc. w porównaniu do 12,7 proc. w sierpniu), co jest efektem wysokiej bazy oraz obniżających się światowych cen surowców rolnych. Obniżenie inflacji przyczyniło się również niższa dynamika cen nośników energii (9,9 proc. w porównaniu do 13,9 proc. w sierpniu), wynikająca z efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz uwzględnienia obniżki cen prądu przez GUS w ramach limitu dla gospodarstw domowych.

Spadek cen paliw (-7,0 proc. w porównaniu do -6,1 proc. w sierpniu) również przyczynił się do zmniejszenia rocznej dynamiki cen. Wpłynęło na to silne obniżenie cen paliw w ujęciu miesięcznym we wrześniu (-3,1 proc. w porównaniu do -2,1 proc. we wrześniu ubiegłego roku).

"Inflacja osiągnie 6,6 proc."

- Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą, zgodnie z którą do II kw. 2024 r. inflacja pozostanie w trendzie spadkowym. W konsekwencji, grudniu br. osiągnie ona poziom 6,6 proc. r/r., a lokalne minimum dla inflacji wyniesie 3,2 proc. i zostanie odnotowane w kwietniu 2024 r. - ocenia ekspert.

Stopniowy spadek inflacji będzie miał szeroki zakres i będzie wspierany przez dalsze obniżenie inflacji bazowej, zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadek tempa wzrostu cen nośników energii - komentuje Jakub Borowski.

Ekonomista wyjaśnia również, że oczekuje się stopniowego wzrostu rocznej dynamiki cen paliw od października, będący wynikiem kształtowania się cen ropy naftowej, kursu złotego względem dolara oraz normalizacji krajowych cen paliw po wyborach parlamentarnych.

Kluczowa decyzja w sprawie stóp

Ekspert przewiduje, że dalszy spadek inflacji skłoni Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do obniżenia stóp procentowych o 25 pb w listopadzie i grudniu.

- W styczniu i lutym oczekujemy pauzy w cyklu łagodzeniu polityki pieniężnej, który zostanie wznowiony w marcu. Uważamy, że stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 75pb w marcu, kwietniu i maju. W efekcie, stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,50 proc. i pozostanie na tym poziomie do końca 2024 r. Należy podkreślić, że wynik zaplanowanych na najbliższą niedzielę wyborów parlamentarnych w Polsce stanowi istotny czynnik ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych - podsumowuje ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

