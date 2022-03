Zatwierdzenie KPO coraz bliżej. KE złożyła Polsce ofertę

Zatwierdzenie KPO coraz bliżej?

Dopytywany, co to są za kamienie milowe, czy dotyczą tylko likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, Müller powiedział, że jest to kwestia obszaru dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. - Unia Europejska chce wpisać niektóre rzeczy na tyle nieszczegółowo, że później może dojść do niezrozumienia po dwóch stronach — mówił rzecznik rządu.