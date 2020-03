Złoty przerywa złą passę. Spadają kursy euro, dolara i franka

Dolar po południu był po około 4,22 zł, a jeszcze wieczorem dzień wcześniej kurs przebijał 4,28 zł. Z 4,61 zł do 4,56 zł staniało euro. Z kolei wycena franka szwajcarskiego spadła z 4,36 do 4,30 zł.

Marcin Kiepas (analityk Tickmill) zauważa, że impulsem do powstrzymania dalszego osłabienia polskiej waluty, a nawet umocnienia złotego w ostatnich godzinach było porozumienie w amerykańskim kongresie. Władze USA zdecydowały o wytoczeniu ciężkich dział do walki z koronawirusem. W różnych programach pomocowych wydadzą w sumie blisko 2 bln dolarów .

Środki te mają być rozdzielone między wsparcie finansowe dla firm i władz lokalnych, zapowiadane od dłuższego czasu zasiłki (bezpośrednie transfery), które mają trafić do większości Amerykanów, pożyczki i subwencje dla małych firm tak, by nie musiały zwalniać pracowników, rozszerzenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych czy odroczenia podatkowe.