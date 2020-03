Koronawirus na celowniku. Amerykanie rzucają 2 bln dolarów na walkę z epidemią

"Chociaż szczegóły pakietu nie są jeszcze znane wiadomo, że do jego elementów będą należeć m.in.: wsparcie finansowe dla firm i władz lokalnych, zapowiadane od dłuższego czasu zasiłki (bezpośrednie transfery), które mają trafić do większości Amerykanów, pożyczki i subwencje dla małych firm tak, by nie musiały zwalniać pracowników, rozszerzenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych czy odroczenia podatkowe" - wskazują ekonomiści PKO BP.