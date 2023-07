Złoty się umacnia. Piątek pod znakiem danych z USA i konferencji Adama Glapińskiego

Stirlitz 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Brawo Glapiński!!! Obserwuję codziennie jak rubel leci na mordę do euro. Osiągnął już 100... To jak on wali do złotówki!? A miał on być razem z Yuanem walutą światową w handlu globalnym.... Ale "yaya", taki mamy klimat!!!