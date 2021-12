Złoty umacnia się czwarty dzień z rzędu. Odrobił straty z poprzednich dwóch tygodni

Myślenie nie ... 30 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Kaczyści pewnie już knują jak to z powrotem osłabić bo i tak nic nie wart a miliardy by się kaczystom przydały jak manna z nieba tym bardziej że im unie nie da naszych pieniędzy aby je ukradli i rozdali za darmo. Polska upadła moralnie i gospodarczo do poziomu sprzed 1990 roku .To kolejna zasługa PISkomuny,kleru i ich bojówek. Gratulacje wyborcom kaczej mafii ,zgotowali swym dzieciom,wnukom piękną przyszłość i zdradzili własny kraj za parę inflacyjnych groszy.