Szef największego banku świata zmienia zdanie o inflacji. Z rynku znikną miliardy dolarów

Bardzo podobnie wygląda obecna sytuacja w największym banku świata, czyli amerykańskim banku centralnym ( Fed ). Wtorkowe wystąpienie prezesa Jerome'a Powella przed komisją bankową senatu USA przyniosło niespodziewany zwrot w odniesieniu do inflacji . Dla rynków finansowych będzie to mieć poważne konsekwencje.

Powell o inflacji i skupie obligacji

- Mamy tendencję do używania tego słowa w celu oznaczenia, że zmiany nie pozostawią trwałego śladu w postaci wyższej inflacji. Myślę, że to dobry moment, aby wycofać się z tego słowa i spróbować jaśniej powiedzieć, co mamy na myśli - powiedział Powell w odpowiedzi na pytania senatorów.

Powell przyznał też, że należy rozważyć zakończenie ogromnego programy zakupu obligacji o kilka miesięcy wcześniej. To w ten sposób w pandemii bank USA mógł pompować na rynek miesięcznie blisko 120 mld dolarów (niektórzy wprost nazywają to drukowaniem pieniędzy), po to, by pobudzić gospodarkę w koronakryzysie.