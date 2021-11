Ten człowiek pokieruje największym bankiem świata. Takich wyzwań nie było od 100 lat

Niemiec 47 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

No tak, mafia bankowa i światowa zmowa prowadzi nas do katastrofy...Młodzieniaszki a jacy obcykani...Wypróbowali swoich możliwości na Grecji, teraz czas na "mocniejszych a niepokornych...Przypomnę parę ciekawych rzeczy o których piszacy te artykułu mogą nie mieć pojęcia. Grecji udzielano pożyczek pomimo że wiedziano o "podrasowanych" bilansach, bo bank Goldman-Sachs miał plan, więc ten sposób finansowania potrzebował bogatych żyrantów, i miał je w Niemczech. I tutaj jest najciekawsze, bank GS nie ma długu gdyż przejeli go niemcy. Na czele GS stał nie kto inny jak włoch Mario Draghi. By było ciekawie, w momencie wybuchu kryzysu powałano go na przewodniczącego europejskiego banku centralnego!!! Dlatego nie mamy czemu się dziwić , gdy obudzimy się rano z nocnikiem na głowie. Teraz pomyślcie dlaczego tak szybko dogoniły nas Chiny i wyprzedziły...bo z takimi geniuszami w polityce i finansach to niedługo będziemy trzecim światem. Co napisałem możecie sprawdzić, proszę o to, może wtedy coś dotrze.