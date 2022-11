Złoty umocnił się w trakcie przemówienia prezesa NBP. Dolar i euro potaniały

W czwartek o 15.00 prezes NBP Adam Glapiński wyjaśniał środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie . W trakcie przemówienia stwierdził, że obecny poziom stóp jest "właściwy" z punktu widzenia hamowania inflacji, ale podkreślał, że jest to tylko "pauza" w cyklu podwyżek stóp, a nie jego zakończenie.

Złoty umocnił się w czasie przemówienia Glapińskiego

Na wystąpienie Glapińskiego mocno zareagował kurs złotego wobec euro i dolara. W obu przypadkach polska waluta się umocniła . Jak wskazał na Twitterze Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, "sytuacja na rynkach zmienia się na plus" - m.in. dzięki dobrym danym o inflacji z USA, która była niższa niż oczekiwano. "Złoty szybko się umacnia zaprzeczając z uporem powtarzanym tezom o jego słabnięciu wynikającym z decyzji RPP" - napisał Kuczyński.

Kurs dolara spadł po 15.00 z 4,72 zł do 4,64 zł, a o godzinie 16.00 dobijał już do 4,62 zł. W skali całego dnia złoty umocnił się do amerykańskiej waluty o 2,08 proc.: