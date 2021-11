Złoty zaczął świętowanie od przeceny. Frank jest najdroższy od 2015 roku

Wyklęty 50 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jedno to samo. Obojętnie co by się nie działo, na świecie czy w Polsce, zawsze można to podpisać pod słabość naszej waluty. Sprawa jest bardzo prosta, od grudnia NBP siedzi na Forexie I steruje kursem i chwali się, że ma nieskończoną ilosc papieru,dodrukowanego,które wymienia na walutę. Gapinski i pislam ,podniosły sobie uposazenia o 40% I gwiżdżą na inflację, która jest im na rękę. Dla uniknięcia zadymy,podwyższają stopy. Słabość Euro do Dolara robi resztę. Pogratulować wybawcom