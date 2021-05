Zmiany w zasiłku chorobowym. Opozycja protestuje

Prąd 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

najdroższy w europie, a firmy energetyczne ze stratami? Podobnie PKO i Orlen. Od gierka do szydło bilion długu, od szydło do morawieckiego 1,5 biliona. Gdzie sie podział ten szmal?? Co za to zbudowano?? Kanał dla żaglówek ? Rozbierana ostrołęka to tylko miliard. Co z tym szmalem?