99 mld zł do budżetu. To podatki i obowiązkowe opłaty 40 największych firm

Kto wpłaca najwięcej? Jak wskazuje "Business Insider Polska", pierwsza jest PGE, a to za sprawą drożejącym prawom do emisji CO2.

Z 10,8 mld zł różnych podatków, które firma wpłaciła w ub.r., aż 6,2 mld zł to opłaty za prawa do emisji tego gazu, 2,3 mld zł to akcyza i inne podatki, a około 2,2 mld zł to PIT-y i ZUS od pracowników i zarządu. Podatek dochodowy CIT w tym zestawieniu jest najmniej istotny - wyniósł 166 mln zł - wylicza "Business Insider Polska".