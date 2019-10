Afera Banasia. Jeden z jego najbliższych współpracowników kierował mafią VAT-owską. Giertych uderza

Na jej czele miał stać jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasu, kiedy ten pracował w Ministerstwie Finansów. W sumie grupa działająca na od końca 2015 do sierpnia 2018 miała uszczuplić Skarb Państwa na kwotę 5 mln zł należnych z VAT.

Wszyscy oni w czasie swojej działalności oficjalnie ścigali nieuczciwych podatników – wskazuje dziennik. Co na to sam Marina Banaś, obecny szef NIK? Jak wyjaśnił "Rz" zaskoczony jest zarzutami dla byłych urzędników. Jak to możliwe, że przez 3 lata ABW nie wiedziała o tym procederze – pytają autorki tekstu w "Rzeczpospolitej".