Protesty wyborcze. B. szef NIK Krzysztof Kwiatkowski: PiS chce zmienić wynik wyborów

Poprzedni szef NIK, a obecnie niezależny senator-elekt Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z TOK FM odniósł się do powyborczej sytuacji w Senacie. Zapewnił, że nie prowadzi rozmów z PiS w sprawie zostania wicemarszałkiem Izby Wyższej czy zasilenia tej opcji politycznej. Co do powołania klubu niezależnych senatorów, Kwiatkowski podkreślił, że rozmawiają między sobą i istnieje szansa na sformalizowanie współpracy. Potwierdził tym samym, że może powstać koło niezależnych senatorów.

Kwiatkowski poruszył też kwestię protestów wyborczych zgłoszonych przez PiS. - Głos nieważny to również pusta karta, co często obywatele robią świadomie. Wielu ludzi mówiło mi, że gdybym ja nie startował jako niezależny, tylko z jakiegoś klubu, to by na mnie głosu nie oddali - powiedział. - Niech PiS przeczyta dokładnie ordynację wyborczą, która mówi, że podstawą do złożenia protestu jest złamanie zasad tej ordynacji. Takie uzasadnienie mają na przykład protesty złożone przez Koalicję Obywatelską - stwierdził.

- Nie może być prawa łamiącego konstytucję, prawa łamiącego zasady Unii Europejskiej i tym chce się zająć, pracując jako senator - podkreślił Kwiatkowski. Był też pytany o sytuację w służbie zdrowia. - Pieniędzy na opiekę zdrowotną dla nas, obywateli, jest mniej, a nie więcej, mimo rozwoju gospodarczego. Tym też chcę się zająć. I tym, by zwiększać nakłady finansowe na wszystkie te obszary życia, które są niedofinansowane - dodał senator.

Co do wyboru marszałka Senatu, Kwiatkowski powiedział, że musi być to człowiek, który będzie przestrzegał zasad panujących w tej Izbie, jednak podkreślił, że można wymienić 99 nazwisk, poza jego, bo on nie pretenduje do tego stanowiska

Afera Banasia

Karolina Lewicka z TOK FM zapytała też Krzysztofa Kwiatkowskiego o Mariana Banasia. A właściwie o kwestię związaną z tym, że mimo szumu wokół obecnego szefa NIK, związanego z aferą dotyczącą jego oświadczeń majątkowych, nadal spora grupa Polaków nawet nie wie, kim jest Banaś. Kwiatkowski stwierdził, że może to wynikać z tego, iż zasypywani jesteśmy tak dużą liczbą informacji, że niektórym mogło to umknąć.

Podkreślił jednak, że za jego kadencji stosunek Polaków do Najwyższej Izby Kontroli znacznie się poprawił. - Kiedy odchodziłem z NIK, a było to całkiem niedawno, bo w sierpniu, 1/3 Polaków ufała tej instytucji, co było większą liczbą niż gdy przychodziłem do Izby - powiedział.

W środę, czyli w ostatnim przewidzianym przepisami terminem, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wniósł zastrzeżenia do protokołu z kontroli CBA, o czym poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską Zbigniew Matwiej z wydziału prasowego NIK. Banaś miał 7 dni na ustosunkowanie się do protokołu CBA.

CBA sprawdzało oświadczenia majątkowe Banasia z lat 2015-2019. Jak wynika z medialnych doniesień, kontrola wykazała przynajmniej dwie nieprawidłowości związane z kwestiami skarbowymi. Chodzi o niejasny sposób rozliczania podatków przez obecnego szefa NIK. Dodatkowo, jego majątek (kilka nieruchomości i działki) miały nie mieć pokrycia w dochodach.

Zgodnie z przepisami, CBA przeprowadzi teraz czynności pokontrolne. Zastrzeżenia zgłoszone przez Banasia w rzeczywistości niczego nie zmieniają. Jeśli będą zasadne, szef CBA może polecić zmianę lub uzupełnienie odpowiedniej części protokołu kontroli. Nieoficjalnie mówi się, że kontrola zakończy się zawiadomieniem do prokuratury.

