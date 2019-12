Alarmujące pismo ws. podatków. Zaostrzą kontrole? Mamy komentarz ministerstwa

Tym razem opublikował na swoim Facebooku list od dyrektora Departamentu Poboru Podatków Dariusza Aniećko. Ten 6 grudnia skierował do wszystkich dyrektorów izb skarbowych alarmujące pismo.

"W związku z zagrożeniem realizacji wpływów budżetowych pobieranych przez jednostki KAS w 2019 r., Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych, o dokonanie analizy w zakresie wpływów budżetowych we wszystkich podatkach, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, oraz przekazanie wyjaśnień w zakresie głównych przyczyn spadku wpływów na koniec listopada 2019 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (odrębnie dla każdego podatku)."