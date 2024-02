Babciowe z kryterium dochodowym? Minister zabrał głos

rozdawnictwo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

to chore rozdawnictwo nic nie wnoszące ! PROGRAMY PLUS ? Ile jeszcze będzie programów PLUS i kto to ma finansować znów następny ● PROGRAM " Aktywny rodzic" Na opiekę nad dzieckiem do lat trzech rodzice dostaną 1,5 tys. zł. ? ● Świadczenie 800 plus dla każdego dziecka w rodzinie ● 400 plus – dopłata do żłobka Świadczenie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ● Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną ● Rodzinny kapitał opiekuńczy ● Zasiłek rodzinny ● Zasiłek rodzinny - jakie dodatki? ● Becikowe - jednorazowa zapomoga ● Świadczenie rodzicielskie ● Świadczenie uzupełniające - "Mama 4 plus" ● Karta Dużej Rodziny . Specjalne rabaty dla rodzin wielodzietnych przygotowują państwowe instytucje i prywatne firmy ● Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – Łączna suma pomocy to 12 tys. zł. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. ● "babciowe". Obejmuje 1,5 tys. zł na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech.