Będzie nowy podatek? Projekt z poprawkami trafi do samorządów

Będzie nowy podatek?

Zgodnie z propozycją, na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności będzie przeznaczane nie mniej niż 0,3 proc. PKB rocznie, czyli ok. 10 mld zł.

Jak informuje "DGP" samorządy zgłosiły wiele uwag do projektu ustawy. Cześć z nic ma zostać uwzględniona i projekt z poprawkami, ma już niedługo trafić do samorządów.

"Lokalnym włodarzom nie podoba się również to, że projekt wprost nie określa, które obowiązki samorządów mają mieć charakter zadań własnych finansowanych z ich budżetów, a które z nich to zadania zlecone. Z kolei tam, gdzie ten podział jest, nie zawsze finansowanie jest jednoznacznie zapewnione. Chodzi np. o pieniądze na wznoszenie budowli ochronnych" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"

Dziennik informuje, że Związek Powiatów Polskich proponuje, any rozważyć wprowadzenie nowego podatku lokalnego – obronnego.

Projekt ustawy o obronie cywilnej. Oto szczegóły

Autorzy projekty przewidują także utworzenie korpusu obrony cywilnej, którym ma zarządzać szef MSWiA. W skład korpusu mają wchodzić personel obrony cywilnej i krajowa rezerwa obrony cywilnej. W skład tego personelu wejdą osoby, które otrzymały przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, osoby powołane do służby w obronie cywilnej w drodze zaciągu ochotniczego, powołani do służby w obronie cywilnej członkowie krajowej rezerwy obrony cywilnej, osoby zaliczone do personelu obrony cywilnej decyzją szefa MSWiA.