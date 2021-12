Błąd w rewolucji podatkowej PiS naprawiony. Mogły być spore problemy

Jak czytamy, w poniedziałek w Dzienniku Ustaw pojawiła się kolejna nowelizacja Polskiego Ładu. Likwiduje ona błąd w przepisach o uldze dla klasy średniej. "Gdyby nie ta poprawka, przedsiębiorcy mogliby mieć duże problemy z ustaleniem, czy mają w ogóle prawo do nowej preferencji" - zauważa dziennik.

Na czym polega wprowadzona zmiana? "Przychody, od których uzależnione jest prawo do ulgi, będzie można pomniejszyć o koszty ich uzyskania. A nie tajemnicze koszty prowadzenia działalności — wyjaśnia dziennik. - Oznacza to, że prawo do ulgi będzie uzależnione od klasycznego dochodu, liczonego na potrzeby PIT – tłumaczy w rozmowie z "Rz" doradca podatkowy i dyrektor w Andersen Tax & Legal Marek Gadacz.