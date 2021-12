Polski Ład. MF: przedsiębiorcy mogą zmienić sposób opodatkowania

Rząd: sposób opodatkowania można zmienić

Przypomniano, że Polski Ład wprowadza m.in. zmiany w skali podatkowej. Wzrosnąć ma kwota wolna od podatku – do 30 tys. zł oraz próg dochodowy – do 120 tys. zł. Składka zdrowotna będzie płacona od dochodu i będzie wynosiła 9 proc.

Od 1 stycznia duże zmiany

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. To nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.