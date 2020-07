CIT. Kościński mówi o wyraźnym wzroście dynamiki wpływów z podatku

Minister Kościński był uczestnikiem posiedzenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który prezentował raport pt. "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". Jak podaje Polska Agencja Prasowa, szef MF podkreślił, że w 2019 roku do budżetu wpłynęło 51 mld złotych z tytułu tegoż podatku .

- To wzrost o 15 proc. w stosunku do 2018 roku; w porównaniu do 2015 roku wpływy były wyższe o 18 mld złotych, czyli o ponad 50 proc. - wyliczał minister, cytowany przez PAP.