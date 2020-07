Budżet państwa. Morawiecki: "W czerwcu dochody wyższe niż w czerwcu 2019 roku"

- W czerwcu tego roku mamy trzy razy wyższe dochody niż w czerwcu zeszłego. A czerwiec tego roku to czerwiec bardzo niedobry dla całego świata - powiedział Mateusz Morawiecki, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Natomiast Piotr Müller w Radiu Plus wskazał, że sierpień może być "realnym terminem" na nowelizację budżetu. W jego ocenie do tego czasu powinny spłynąć wszystkie potrzebne do tego dane.