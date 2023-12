Co z zerowym VAT na żywność? Przyszły minister finansów zabrał głos

maja 37 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Czyli tak, sumując wszystko do tej chwili to w przyszłym roku rząd Tuska: uwolni ceny wody, cena wody będzie 500% wyższa, cena energii niższa tylko do czerwca po tej dacie też uwolniona cena energii, ceny żywności od stycznia 5 % wyższa, w przyszłym roku wprowadzony podatek od samochodów, zakaz wjazdu do miast samochodów starszych niż ileś tam lat, i likwidacja CBA, IPN,TVP.