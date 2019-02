Do kiedy PIT 2019? PIT online krok po kroku

PIT 2019 to rozliczenie za przychody uzyskane w 2018 roku. Każdy, kto pracował w ubiegłym roku, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. W tym roku większość z nas może skorzystać z rozliczenia PIT za pomocą strony Twój e-PIT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Można też szybko rozliczyć się wykorzystując program online do rozliczenia PIT albo osobiście pofatygować się do urzędu. Niezależnie od wybranego sposobu musimy pamiętać, aby zrobić to w odpowiednim terminie. Sprawdź, jak i do kiedy rozliczyć PIT.

Podczas rozliczania PIT 2019 z fiskusem zwróćmy uwagę, że pojawiły się w tym roku ważne zmiany w rozliczaniu PIT.

Do kiedy PIT 2019? TERMINY

Żeby uniknąć kary za brak rozliczenia PIT, trzeba to zrobić zgodnie z wyznaczonym terminem. Mimo wielu zmian w tym roku, najważniejsze daty do kiedy rozliczyć PIT za 2018 rok nie uległy zmianie.

Wprawdzie do 31 stycznia każdy pracodawca-płatnik zobowiązany był wysłać PIT-11 drogą elektroniczną do urzędu, to najpóźniej do końca lutego powinien dostarczyć PIT-11 także pracownikom. To na jego podstawie, możemy prawidłowo rozliczyć PIT. Oczywiście możemy otrzymać ich kilka, jeżeli w 2018 roku byliśmy zatrudnieni przez więcej niż jednego pracodawcę.

Ostateczny termin rozliczenia podatku za 2018 rok mija 30 kwietnia 2019 roku. Nie warto jednak odkładać tego na ostatnią chwilę. Jeżeli mamy czas, zróbmy to teraz. Pomoże nam w tym darmowy program do rozliczenia PIT. Przekonajmy się, że jest to naprawdę proste.

W zależności od tego, jaki PIT rozliczamy, obowiązują inne terminy. Poniżej dokładny terminarz składania zeznań podatkowych PIT 2019 za rok 2018:

Do 31 stycznia 2019:

PIT-16A (podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej)

PIT-19A (deklaracja przeznaczona dla duchownych)

*PIT-28 *(podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego)

Do 28 lutego 2019:

PIT-40A (deklaracja składana przez ZUS za świadczeniobiorcę)

Do 16 kwietnia 2019:

PIT-WZ (wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego), który zastąpił PIT-12 i PIT-40

Do 30 kwietnia 2019:

PIT-36 (zeznanie za działalność gospodarczą)

PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo)

PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych)

PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy)

PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych)

Dla większości Polaków najważniejszy jest PIT-37. Ta deklaracja jest typową, składaną przez pracowników, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera pracodawca. Podatnik wypełnia PIT-37, wykazuje kwoty z dostarczonego przez pracodawcę PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia. Jak możemy to zrobić i jak rozliczyć PIT przez internet?

Rozliczenie PIT 2019 – jak rozliczyć PIT?

Ministerstwo Finansów przygotowało w tym roku udogodnienie dla milionów Polaków. Z założenia przez platformę "Twój e-PIT 2019" nasze rozliczenie na podstawie informacji nadesłanych przez pracodawcę, zaczytuje się automatycznie. System rozlicza PIT online, a naszym zadaniem jest zweryfikować, czy wprowadzone dane są prawidłowe.

Jak to wygląda w praktyce? W piątek 15 lutego program e-PIT wystartował. Błyskawicznie rozliczenie PIT jest możliwe pod warunkiem, że uda nam się zalogować i mamy bardzo proste rozliczenie indywidualne. Już w dniu startu serwery nie wytrzymały obciążenia, a internauci sygnalizowali, że usługa Twój e-PIT okazała się klapą. Wyliczenia nie zgadzają się z tym, co wynika z ich deklaracji PIT-11, jak twierdzą nasi czytelnicy, a także system nie działa płynnie, co kosztuje sporo nerwów.

Na szczęście podatnikom pozostawiono wybór. W związku z tym każdy może swój PIT za 2018 rok rozliczyć samodzielnie. Jak? Wykorzystać darmowy program do rozliczenia PIT. Inną możliwością jest też wypełnienie deklaracji PIT ręcznie i złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Tylko, czy opłaca nam się tracić czas i czekać w długiej kolejce? Nie sądzę.

Rozliczenie PIT-11 2019 przez pracodawcę i co dalej? PIT online krok po kroku

PIT-11 to pierwszy krok do tego, aby rozliczyć się z fiskusem z przychodów uzyskanych w 2018 roku. Jeżeli jeszcze go nie mamy, to musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ otrzymamy go od swojego pracodawcy najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 roku. Jak wykonać kolejny krok?

Nie musimy znać się na podatkach, żeby rozliczyć PIT. Możemy spróbować skorzystać z szybkiego rozliczenia przez urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl, albo wykorzystać sprawdzone rozwiązanie.

Żeby mieć pewność, że nasze rozliczenie będzie poprawne i na pewno trafi do fiskusa, wykonajmy rozliczenie PIT samodzielnie. Warto w takiej sytuacji wybrać program PIT online, który za darmo poprowadzi nas przez złożenie zeznania podatkowego. Wystarczy pobrać program i go uruchomić albo po prostu skorzystać z niego online.

Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie formy rozliczenia, czyli zaznaczenie czy np. rozliczamy się indywidualnie czy z małżonkiem. Po przejściu dalej konieczne będzie uzupełnienie danych m.in. imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL i wybór właściwego dla nas urzędu skarbowego.

W kolejnym kroku zostaniemy skierowani do formularza i naszym zadaniem będzie przepisanie kwot ze wskazanych pól z deklaracji PIT-11 od pracodawcy. Dalej zostaniemy poproszeni jeszcze o zaznaczenie, jakie ulgi podatkowe nas dotyczą. Warto także pamiętać, żeby przekazać swój 1 procent podatku organizację pożytku publicznego.

To wszystko. Program wykona za nas rozliczenie podatku, a nam zostanie jedynie wysłanie zeznania podatkowego online w formie e-Deklaracji lub wydrukowanie i złożenie go osobiście w urzędzie. Nie zapominajmy o zapisaniu UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rozliczenie PIT do 30 kwietnia, a kiedy zwrot podatku?

Rozliczenie PIT to nie tylko nasz coroczny obowiązek, ale dzięki temu możemy otrzymać nawet kilkaset złotych z urzędu skarbowego w ramach zwrotu nadpłaconego podatku lub odliczonej ulgi.

W tym roku w zależności od wybranej metody rozliczenia PIT 2019 na zwrot podatku będziemy musieli poczekać 45 dni w przypadku skorzystania z programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów lub standardowo 3 miesiące, gdy rozliczymy się sami. Czas liczony jest od momentu złożenie PIT online lub w urzędzie.

Z reguły jednak pieniądze trafiają na nasze konto szybciej, szczególnie gdy wysyłamy nasze rozliczenie przez internet. Jedno jest pewne, *im szybciej dokonasz rozliczenia, tym szybciej możesz liczyć na zwrot podatku. *

Oczywiście niektórzy mogą spotkać się z niedopłatą podatku. Wtedy wyliczoną kwotę należy przelać na konto urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2019 roku.

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące