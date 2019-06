Donald Tusk przed komisją ds. VAT. "Polska nie była przypadkiem szczególnym. Teza niezgodna z faktami"

- Mam wrażenie, że to była to próba wdrukowania pewnych tez poprzez pytania. "Gdzieś zniknęły miliardy złotych, a tu siedzi główny winny - jak zawsze - Tusk" - stwierdził były premier.

Przesłuchanie zaczęło się od spięcia na linii przewodniczący Marcin Horała z PiS - były premier Donald Tusk. - Intuicja już wcześniej mówiła mi, że celem komisji jest wykonanie tego, co już zaplanowano, a nie odnalezienie prawdy. Proszę się nie krępować, nie jest pan pierwszym przypadkiem w historii. Mogę tylko współczuć roli, jaką pan się podjął wykonać - powiedział Tusk. - Dziękuję, choć jest mi ono obojętne - odparł Horała, odnosząc się do owego współczucia.

- Jeśli dobrze widzę, to nie jest to żaden raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko informacja o tym, co pisze Polska Unia Dystrybutorów Stali. No to, panie pośle, bądźmy poważni - odpowiedział posłowi Smolińskiemu Donald Tusk.