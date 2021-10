Drożyna bije rekordy dekad. Gronkiewicz-Waltz: Coraz bardziej przypominamy kraj doby socjalizmu

Ceny nie rosły tak szybko od 20 lat. Wstępne dane o inflacji nie pozostawiają złudzeń. - Zbić tę inflację nie będzie łatwo. Żeby to zrobić, trzeba by podnieść stopy procentowe, ale to uderza w inwestycje, siadają kredyty. Zamknięte koło - przyznaje w rozmowie z money.pl była prezes NBP i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.