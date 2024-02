Dwie ulgi do wzięcia naraz. Ważny wyrok. Pozwala na duże odliczenia

- To bardzo korzystna wykładnia, bo jednoczesne skorzystanie z obu ulg pozwala znacznie zmniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Piotr Chojnacki, radca prawny i doradca podatkowy w Arena Tax.

Oszczędności wynikające z interpretacji NSA faktycznie mogą być znaczne. W 2022 roku 2413 podatników CIT skorzystało z ulgi B+R, a łączna kwota odliczenia wyniosła prawie 6,9 miliarda złotych, co przekłada się na przeciętne odliczenie przekraczające 2,8 miliona złotych. Wśród podatników PIT, 1050 osób skorzystało z ulgi badawczo-rozwojowej, a łączna kwota odliczenia wyniosła 416 milionów złotych - informuje dziennik.

Jak informuje "DGP" z wyroków wynika także, że przedsiębiorcy mogli korzystać z obu ulg jednocześnie także przed 2022 rokiem. To oznacza, że istnieje jeszcze możliwość skorygowania złożonych już zeznań rocznych za poprzednie lata i zażądania zwrotu nadpłaconego podatku.

NSA: nie ma mowy o podwójnym odliczeniu

Sąd stwierdził, że jego interpretacja nie prowadzi do podwójnego odliczenia tego samego kosztu, ponieważ inna jest konstrukcja obu preferencji, a dochód nie jest ten sam. Jeden dochód pochodzi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, takich jak patenty czy prawa do programu komputerowego, i jest objęty stawką 5 proc. CIT lub PIT. Drugi dochód, do którego ma zastosowanie ulga badawczo-rozwojowa (B+R), jest opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli 19 proc. CIT lub liniowym PIT, albo według skali podatkowej PIT - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".