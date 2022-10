Efekty Polskiego Ładu. Kto stracił, a kto zyskał na reformie podatkowej PiS?

Obserwator 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Jak widzę zdjęcie naszego premiera to mam efekt wymioty. Chciałbym aby kiedyś odpowiedział za wszystko żeby antypolskie pseudoelity odpowiedziały za swoje czyny zostaliśmy sprzedani już kilka lat temu. Teraz to wszystko jest realizowane krok po kroku. Myślicie że to teorie spiskowe. Brawo życie dalej w swoim przekonaniu. ..Manipulacja inwigilacja wszechdobylski strach zaleznosc od aparatu państwowego. Wszystko dzieje się ponad naszymi głowami. Dlaczego nikt z dziennikarzy nie drąży tematu kiedy nasz Pan premier został nagrany i mówił o wojnie o Merkelowej o Sarkozym o oczekiwaniach społeczeństwa i o misce ryżu??? Dlaczego ?? To wszystko oczywiście przypadek . Tak jak przypadkiem był doradcą Tuska a teraz Kaczyńskiego. Tak wyglądają nasze pseudoelity. I myślicie że coś się zmieni... ?? Siedzimy dalej cicho aż nas ogołocą...