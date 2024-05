Egzekwowanie podatków do poprawy. "Jest z tym duży problem"

Przykładowo wskaźnik efektywności egzekucji dla cła tylko nieznacznie przekroczył 11 proc. Tak wynika z lektury sprawozdania z działalności Krajowej Administracji Skarbowej w 2023 r., do którego dotarł "DGP".

Przed długim weekendem majowym Minister Finansów poinformował, że luka w VAT za ubiegły rok przyniosła 46,9 mld zł ubytku w budżecie państwa. Tyle wpływów z VAT w ubiegłym roku ominęło budżet państwa. Jak to się stało i gdzie są te pieniądze?

W 2022 r. luka VAT wynosiła 7,3 proc. a w 2021 r. – 2,6 proc. PKB . Według zapewnień byłego premiera rządu PiS Mateusza Morawieckiego pieniądze z uszczelnienia VAT miały, sfinansować takie działania jak wypłaty 500 plus . W świetle ujawnionych przez resort finansów danych eksperci, z którymi rozmawiało money.pl, wątpią jednak w te zapewnienia.

PiS podrzucił ekipie Tuska kukułcze jajo

– Luka w VAT za 2023 r. sięga blisko 16 proc., czyli wróciła do poziomu z roku 2017, kiedy PiS obejmował władzę w kraju. Oznacza to, że po ośmiu latach rządów PiS wróciliśmy do punktu wyjścia i że te wszystkie zapewnienia o uszczelnieniu systemu i zlikwidowaniu przestępczości vatowskiej były tylko propagandą - uważa były minister finansów, a obecnie przewodniczący rady Instytutu Finansów Publicznych prof. Paweł Wojciechowski.