Fiskus będzie sprawdzać przedsiębiorców? Chcą wrócić do pomysłu PiS

- Ci, którzy pracują na B2B i udają jednoosobowe działalności gospodarcze po to, by unikać podatków, oszukują. To oszustwo, takie osoby powinny być sprawdzane - powiedziała w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce Magdalena Biejat, senatorka elektka, zapowiadając powrót do pomysłu PiS z 2019 r., czyli tzw. testu przedsiębiorcy.