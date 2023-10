Biją na alarm w sprawie podatku piwnego. "Absurdalna sytuacja". Fiskus się tłumaczy

Fiskus chce podatku od reklamy piwa

Lodówka z piwem to reklama?

Lewiatan podkreśla, że protestuje przeciwko działaniom urzędów skarbowych. Interpretację przepisów określa jako skrajnie fiskalną, które są "sprzeczne z celem i uzasadnieniem ustawy". "To przejaw nadmiernego fiskalizmu państwa, który niszczy zaufanie przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa" - czytamy w opinii organizacji.

Fiskus wyjaśnia

Krajowa Administracja Skarbowa odniosła się do zarzutów organizacji przedsiębiorców. Poinformowała TVN24, że " nie prowadzi żadnej szeroko zakrojonej akcji kontrolnej we wskazanym obszarze".

Skarbówka czasami łaskawa

Przedsiębiorcy zawsze muszą być gotowi na kontrolę przeprowadzaną przez urzędy skarbowe. W tym roku pod tym względem doszło jednak do wartej odnotowania anomalii. W wakacje na Mazowszu liczba kontroli skarbowych u przedsiębiorców spadła w stosunku do 2022 r. aż o połowę, a na północy kraju o jedną trzecią. Ministerstwo Finansów twierdzi, że to wynik m.in. niekarania tych, których przyłapano na wykroczeniu pierwszy raz. Związkowcy z KAS mają na to inne wyjaśnienie. Podobny "cud" miał miejsce w innych rejonach Polski.