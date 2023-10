Fiskus uderzył w branżę IT. Informatycy dowiadują się, że płacą za małe podatki

Przedsiębiorca dodaje, że odwołał się od decyzji fiskusa, ponieważ w innym razie jego firma by nie przetrwała. Co więcej, jeśli zgodnie z decyzją skarbówki obniżyłby de facto pensje netto pracownikom, ci szybko znaleźliby nowe miejsce pracy. Ale wygląda na to, że czeka go trudna walka w sądzie.