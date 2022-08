Fiskus zmienia zdanie. Jednak będzie korzystniejsze rozliczenie składki zdrowotnej

joanna 54 min. temu zgłoś do moderacji 49 0 Odpowiedz

Składka zdrowotna wg PIS to największa kradzież pieniędzy od 1989 roku. Może przedsiębiorcy płacili za mało, ale pytam, co przysługuje im teraz kiedy zapłacą np. 4.000 składki zdrowotnej w miesiącu? Złote łóżka? Kara za przedsiębiorczość, często samodzielna, bez pracowników? Nie każdy w Polsce jest cwaniakiem Obajtkiem bez kompetencji za to ze stosunkami....