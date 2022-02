Gowin chce wycofania Polskiego Ładu. "Antypolski chaos"

Jarosław Gowin powiedział, że Porozumienie oczekuje od rządu wycofania się z Polskiego Ładu. Chce natomiast pozostawienia propozycji, które do tego projektu wniosło jego ugrupowanie.

Gowin chce wycofania się rządu z Polskiego Ładu

- Chcieliśmy jednoznacznie powtórzyć nasze żądania; oczekujemy, że rząd wycofa się z Polskiego Ładu, że pozostawione zostaną tylko te propozycje, które do Polskiego Ładu wniosło Porozumienie. Mam na myśli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i ustawienie wyższego drugiego progu podatkowego – powiedział były wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dodał, że "cała reszta powinna być wyrzucona do kosza".