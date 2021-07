Hubert Hurkacz przenosi się do Monako. "To wcale nie jest raj podatkowy"

"Raj dla sportowców"

- Monako to na pewno raj dla sportowców, zwłaszcza tenisistów, choćby ze względu na świetną infrastrukturę, świetne korty, ale i potencjalnych partnerów do gry - opowiada. W księstwie mieszka bowiem na przykład Novak Djoković czy Caroline Wozniacki.

- Wybierając księstwo, Hubert Hurkacz może też łatwo i szybko dotrzeć na najważniejsze rozgrywki. Z pobliskiej Nicei można szybko dolecieć i do Paryża, i do Londynu - opowiada ekspertka.

Coraz więcej chętnych Polaków

Maja Czarzasty-Zybert przyznaje, że zwracają się do niej Polacy, którzy chcą, by pomóc im zamieszkać w Monako. - To nie są ludzie, którzy uciekają przed podatkami, to są ludzie, którzy chcą tam robić biznes. Mieszkanie daje możliwość poznania wpływowych osób, nie mówiąc już o tym, że atmosfera jest świetna, a widoki - przepiękne - opowiada.