Inflacja jeszcze wyższa. Sięgnąć może nawet 9 proc.

No to teraz już wiemy dlaczego Glapa planował druk banknotu 500 złotowego. Ta inflacja przynajmniej w połowie jest jego zasługą i liczył się z jej wielkością. Dziś wali jarząbka i udaje że to Rosja i UE odpowiada za to. Śmieszny człowieczek myśli że w tym kraju to jest tylko wybitnie inteligentny i wyuczony elektorat PiS a reszta to głupki.