Inflacja w 2022 roku nadal będzie uderzać po kieszeni. Ekonomista MF zdradził, co nas czeka

W wywiadzie udzielonym serwisowi PAP Biznes Łukasz Czernicki wskazał, że chociaż tzw. tarcza antyinflacyjna i Polski Ład "w pierwszej fazie będą działać osłonowo", to w kolejnych miesiącach utrudnią gospodarce schodzenie z "górki inflacyjnej" . Przyznał też, że prognoza inflacji zapisana w budżecie nijak się ma do rzeczywistości.

Zaznaczył również, że chociaż inflacja napędza wpływy z podatków, to jednak świadczenia socjalne są "indeksowane do wskaźnika poziomu cen". To w jego ocenie równoważy w pewnym zakresie dodatkowe środki z danin.

Resort pracuje nad nową prognozą

Podwyżki prądu i gazu podniosą inflację

W tym roku URE zdecydował się wprowadzić również mechanizm pozwalający "wygładzać" podwyżki cen gazu przez następne trzy lata. Oznacza to, że będą one wpływać na odczyt inflacyjny w Polsce także w kolejnych latach.

Tarcza antyinflacyjna będzie wydłużona?

Tarcza antyinflacyjna przewidziana jest na najbliższe kilka miesięcy. Skoro jednak już wiadomo, że wzrost wskaźnika nie wyhamuje w 2022 roku, to jednak nie można wykluczyć przedłużenia jej działania. Przyznał to sam Łukasz Czernicki. Miałoby to na celu nie dopuścić do przyspieszenia spirali cenowo płacowej.