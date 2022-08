Inflacja zagląda nam do garaży. Opłaty będą rekordowo wysokie. Oto kto zapłaci najwięcej

krab 28 min. temu zgłoś do moderacji 1 7 Odpowiedz

Podatki w Polsce powinny być równe dla każdego nie zależnie czym się zajmuje i kim jest. Za każdy metr kwadratowy budynku mieszkalnego podatek ten sam w całym kraju. To samo z gruntami, nie zależnie czy to ogródek, trawnik czy pole uprawne. Dlaczego rolnicy mają nie płacić podatków? przecież jak coś uprawiają to sprzedają i zarabiają, a ja mam płacić za trawnik? Oczywiście działalność gospodarcza to już inny podatek. Kolejna sprawa to przedsiębiorca płaci rocznie 2 % od wartości ogrodzenia swojego terenu, niech płacą wszyscy obywatele po 2 % od wartości swojego ogrodzenia, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie również. Kolejna rzecz to powinno się zlikwidować KRUS. Wystarczyłby ZUS. Niech wszyscy płacą sprawiedliwie składki od dochodu. I kwestia podatku dochodowego? To samo. Trzy progi bez podatku liniowego i ryczałtu. Jak ma być sprawiedliwość której nie ma i nie będzie to nich przedsiębiorcy też płacą składki do ZUS od dochodów, a nie stałą ustaloną przez państwo od średniej krajowej. Wtedy nawet członkom federacji PiS by się dostało bo zarabiają miliony, a kombinują, aby składek i podatków nie płacić, prawie wszyscy są na podatku liniowym bo 90 % federacji PiS dodatkowo prowadzi jakieś ciche działalności.