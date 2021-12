Kleszczów to najbogatsza polska gmina. Od przyszłego roku ucierpi przez decyzję rządu

Wraz z nastaniem Nowego Roku gmina Kleszczów się podzieli. To efekt wniosku wojewody łódzkiego, który zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A rząd ostatecznie przystał na ten wniosek. To oznacza, że dochody najbogatszej polskiej gminy od 2021 roku ulegną znacznemu uszczupleniu.