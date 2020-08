"Polskie emiraty". Wśród 20 najbogatszych gmin 12 to gminy wiejskie

Co ciekawe, jednak 12 z 20 najbogatszych polskich gmin to gminy wiejskie. Instytut tłumaczy ten przypadek, że gminy te są odpowiednikiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Polskie emiraty" są zamożne dlatego, że w ich bliskości są ulokowane duże kopalnie.

Przypadek ten dotyczy np. Kleszczowa i Rząśni. PIE wyjaśnia, że zyskują one na bliskości Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz elektrowni.

Trzecią grupę zamożnych gmin wiejskich tworzą natomiast te, które korzystają z efektów aglomeracyjnych. Mówiąc prościej: to te, które leżą w bliskości dużego miasta. Do tej grupy należą: podwarszawski Nadarzyn, czy Tarnowo Podgórne sąsiadujące z Poznaniem. W tej drugiej gminie działa ok. 5 tys. firm, które zatrudniają przeszło 40 tys. osób - tłumaczy PIE.