Kluczowa reforma i nowy obowiązek dla firm. Jest apel do rządu

KSeF dla mniejszych firm później? Jest apel

"To bowiem ta część roku, kiedy następuje największa kumulacja sprawozdań, zeznań etc." – napisał cytowany w komunikacie Rzecznik MŚP w liście do Andrzeja Domańskiego. "Nałożenie się na to wdrożenia KSeF odbije się na jakości pracy biur księgowych i może narazić firmy na dotkliwe straty. Proszę więc o rozważenie przesunięcia wejścia w życie KSeF np. na 1 czerwca. Z pewnością zostanie to docenione przez przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP" – dodał.