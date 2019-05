Komisja śledcza ds. VAT. Elżbieta Chojna-Duch wezwana ponownie

Komisja śledcza do spraw VAT w środę ponownie wezwała Elżbietę Chojną-Duch, byłą minister finansów w rządzie PO-PSL.

Na podstawie tych zeznań Chojnej-Duch przewodniczący komisji Marcin Horała zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia na byłego ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Sławomira Nowaka - o czym więcej przeczytasz w money.pl .

- To był błąd systemowy. 2008 rok był symbolicznym rokiem. Zniesienie sankcji VAT rozpoczęło proces rozpadu tego podatku - twierdzi Chojna-Duch. Jak dodała, lobbing przytaczał fałszywe argumenty, co prowadziło do zniesienia sankcji.