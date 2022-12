Koniec z piwem po 3-4 zł? Jest tańsze od słodkich napojów

O sprawie pisze Bankier.pl, który zwraca uwagę na interpelację grupy posłów z Koalicji Obywatelskiej skierowanej do Ministerstwa Finansów . W ich ocenie "alarmującym zjawiskiem" jest fakt, że ceny słodkich napojów bezalkoholowych, obłożonych podatkiem cukrowym, są wyższe od cen piwa. Ich zdaniem taki stan rzeczy "zagraża zdrowiu publicznemu oraz indywidualnemu mieszkańców naszego kraju".

Piwo tańsze od słodkich napojów

Politykom z kolei na ten problem uwagę zwróciła organizacja Forum Prawo dla Rozwoju. Jej członkowie i ich znajomi przeanalizowali ofertę popularnych dyskontów w czternastu polskich miastach. Na tej podstawie utworzyli cztery koszyki zakupowe, do których trafiło kilka najpopularniejszych produktów o pojemności 0,5 l. Następnie uśredniono ceny.

We wspomnianej wcześniej interpelacji posłowie pytali resort, czy wobec powyższego problemu planuje on zmienić sposób opodatkowania piwa. Mówiąc prościej: politycy chcą zrównania stawek akcyzy nakładanej na napoje alkoholowe lub przynajmniej ustanowienia tej samej podstawy opodatkowania.

Zmiany w opodatkowaniu piwa?

Piwowarzy mają inne zdanie

Wszystko przez rosnącą inflację. Browary Polskie podkreślają, że koszty produkcji rosną w szybkim tempie. W samym 2022 r. cena poszła w górę już o kilkanaście proc. Jak to się przekłada na liczby? Na przełomie 2021 r. i 2022 r. litr piwa kosztował średnio ok. 6 złotych. W październiku 2022 r. – już 6,70 zł. Branża podkreśla, że w razie dociśnięcia jej akcyzą znacząco wywinduje cenę piwa i w efekcie doprowadzi do załamania się branży.