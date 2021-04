Koniec z przywilejami dla najbogatszych? Joe Biden krytykuje system podatkowy USA

Joe Biden na swoim Twitterze opublikował post, który według komentatorów może być zapowiedzią zmian w podejściu do polityki gospodarczej USA. Chodzi o tak zwaną teorię skapywania. Jest to opisowa nazwa polityki gospodarczej, która zakłada przywileje dla najbogatszych, a razem z ich bogaceniem dobra powinny być redystrybuowane do niższych klas społecznych.