Koronawirus. PIT 2020 niższy dla przedsiębiorców pracujących z domu

To właśnie "Rp" informuje o łagodniejszym podejściu fiskusa. - Jeśli przedsiębiorca faktycznie w czasie pandemii ponosi większe wydatki na działalność w domu, to może je rozliczyć w kosztach - potwierdza dziennikowi Krajowa Informacja Skarbowa.

Co zatem przedsiębiorca może wliczyć do podatkowych kosztów? Jak wymienia dziennik, może to być m.in. wyposażenie domowego biura, czyli koszty poniesione na zakup: komputera, biurka, krzesła, szafy, papieru, czy spinaczy. Doliczyć do nich może również wydatki na nabycie mieszkania w części, którą wykorzystuje do pracy.