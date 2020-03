Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Finansów wydłuża czas na złożenie deklaracji PIT

Nie do 30 kwietnia, a do 31 maja Polacy będą mieć czas na złożenie deklaracji PIT.

"Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja" - informuje resort finansów w komunikacie.

MF przypomina, że płatnicy PIT-37 i PIT-38 mogą skorzystać z usługi "Twój e-PIT". Deklaracja jest wygenerowana automatycznie w systemie.

Zobacz też: Branża beauty stanęła. "Firmy w Polsce są w dramatycznej sytuacji"

Jednocześnie resort przypomina, że jeżeli nie wykażemy żadnej aktywności do 30 kwietnia, to deklaracja zawarta w systemie zostanie zaakceptowana. Jeżeli zostanie wykazana w niej niedopłata podatku, to w maju fiskus prześle o tym informacje do podatników.

Koronawirus zmienia zasady funkcjonowania skarbówki

"Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę "Twój e-PIT", aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego" - tłumaczy resort.

Agora dogadała się z bankami. Raty kredytów opłaci dopiero za kilka miesięcy

Według danych udostępnionych przez MF, deklaracje w usłudze "Twój e-PIT" są przygotowane dla ponad 21 mln osób.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące