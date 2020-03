Agora dogadała się z bankami. Raty kredytów opłaci dopiero za kilka miesięcy

Agora jako właściciel sieci kin Helios traci przez koronawirusa, ale nie jest to jedyny problem grupy. Obawia się m.in. spadku aktywności reklamodawców, wstrzymania produkcji filmów czy ryzyka powstania zatorów płatniczych u kontrahentów.

Grupa musi mierzyć się ze spadkiem przychodów, a jednocześnie ma na głowie różnego rodzaju zobowiązania finansowe, które są do spłaty i to w najbliższym czasie. Mowa m.in. o kredytach. Udało się jednak Agorze porozumieć z bankami.

Efektem jest przesunięcie spłat niektórych rat już wcześniej zaciągniętych kredytów oraz zawieszenie działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania planowanych dopiero wydatków inwestycyjnych.

W oficjalnym komunikacie zarząd poinformował, że negocjacje na temat nowych źródeł finansowania zostały zawieszone do czasu zakończenia pandemii. Jednocześnie Agora wraz z bankami skupia się teraz na zapewnieniu spółce oraz sieci kin Helios (należącej do Agory) finansowania do czasu zakończenia walki ze skutkami pandemii.

"W ramach tych rozmów [...] Agora informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym porozumienia do powyższej umowy, wydłużającego termin spłat rat kapitałowych kredytów udostępnionych na podstawie umowy, a przypadających do spłaty w dniu 1 kwietnia 2020 r. w kwocie 8,3 mln zł, do dnia 4 maja 2020 r. Spółka podjęła także rozmowy w celu dalszej prolongaty spłaty rat kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Agora poinformowała jednocześnie, że jej spółka zależna Helios podpisała również z Santander Bank Polska aneksy do dwóch umów kredytów inwestycyjnych wydłużających termin spłat rat kapitałowych przypadających od 31 marca do 30 czerwca 2020 r., w łącznej kwocie 0,7 mln zł, do 30 września 2020 r.

W przypadku jednej z umów kredytu inwestycyjnego (zawartej 18 maja 2018 r.) wydłużono termin spłat rat kapitałowych przypadających od 31 marca do 31 sierpnia 2020 r., w łącznej kwocie 0,5 mln zł do 31 maja 2023 r.

Helios otrzymał również pozytywną decyzję ze strony banku BNP Paribas na prolongatę spłaty rat kapitałowych pięciu kredytów inwestycyjnych udzielonych przez ten bank, których termin płatności przypada od 31 marca do 31 maja 2020 r. Nowym terminem płatności kwoty 0,65 mln zł będzie 31 grudnia 2020 r.

Trzy raty kapitałowe kredytu wynikającego z kolejnej umowy z tym bankiem w łącznej kwocie 0,41 mln zł będą płatne do 29 października 2021 r. oraz trzy raty kapitałowe należne na podstawie ostatniej umowy z tym bankiem, w łącznej kwocie 0,5 mln zł, będą płatne do 29 marca 2024 r.

Agora, kojarzona głównie z wydawaniem "Gazety Wyborczej", jest też m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

